Yoon se reúne con los principales representantes del país

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol celebró el miércoles 3 una ceremonia de inicio de año a la que invitó a representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de otros sectores sociales.Al encuentro asistieron el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Constitucional o el presidente de la Comisión Nacional Electoral, entre otras 200 personalidades del ámbito empresarial, sindical y religioso de Corea del Sur.En representación del partido oficialista acudió el líder interino de la formación, Han Dong Hoon y Yoon Jae Ok, el líder parlamentario. En cambio no hubo ningún representante de The Minjoo, el principal opositor pues Lee Jae Myung, líder del partido, fue atacado en Busan el martes 2 y está hospitalizado.El mandatario agradecidó a todos su esfuerzo por hacer de Corea una sociedad cálida y feliz, al tiempo de solicitar su apoyo y cooperación para continuar su labor durante el nuevo año, con el objetivo de sembrar un mejor futuro para las próximas generaciones y aumentar el bienestar ciudadano.