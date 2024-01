Inteligencia señala a la hija de Kim Jong Un como posible heredera del régimen

Photo : YONHAP News

El Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano ha señalado a Kim Ju Ae, hija del líder norcoreano Kim Jong Un, como posible sucesora del régimen norcoreano.En un informe enviado a oficina de Lee In Young, del principal opositor The Minjoo, y tras analizar en detalle las apariciones públicas y el trato recibido por Kim Ju Ae, Inteligencia señala a la hija de Kim como favorita a sucederle en el poder.No obstante, considerando la juventud de Kim Jong Un, su aparente buena salud y otras variables, no descartan otras opciones y siguen la situación de cerca.Además de Kim Ju Ae, nacida en 2013, se estima que Kim Jong Un tiene otros hijos cuyo género no es de dominio público.