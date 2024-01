Líder opositor se recupera de ataque con arma blanca

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, líder de The Minjoo, el principal partido opositor, continúa su recuperación en el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, donde fue ingresado tras ser atacado el martes 2 con un cuchillo en Busan.El doctor Min Seung Kee, a cargo de la intervención, explicó en sesión informativa el jueves 4 que aunque Lee se recupera paulatinamente, por ahora no descartan posibles complicaciones quirúrgicas o infecciones.Según el cirujano, el líder de The Minjoo sufrió un corte de 1,4 cm por apuñalamiento en el lado izquierdo del cuello, justo por encima del esternocleidomastoideo. Aunque el corte atravesó el músculo seccionando un 60% de la yugular interna, las arterias que rodean los nervios craneales, el esófago o las vías respiratorias no sufrieron daños.