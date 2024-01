The Minjoo insiste en aprobar mociones con investigación especial

Photo : YONHAP News

Después de que el presidente Yoon Suk Yeol ejerciera su derecho al veto contra dos propuestas de ley que solicitan una investigación a cargo de un fiscal especial, los cuatro partidos opositores convocaron una protesta en la Asamblea Nacional.Hong Ik Pyo, líder parlamentario de The Minjoo, el principal opositor, declaró que "hoy es el día en que se ha derrumbado la justicia y la equidad", acusando al presidente y a los ministros de ignorar las demandas del pueblo, incumpliendo el deber de trabajar para los ciudadanos recogido la Constitución.También subrayó la importancia de reconsiderar ambas leyes en la Asamblea Nacional, atendiendo a las expectativas del pueblo, reafirmando su compromiso de aprobar ambas mociones.Así, se espera que la Asamblea Nacional someta nuevamente a votación los dos controvertidos proyectos de ley que solicitan la asignación de un fiscal especial, cuya fecha fijará el presidente de la Asamblea, Kim Jin Pyo.Si los proyectos logran mayoría cualificada de dos tercios con más de la mitad de legisladores, el presidente no podrá volver a vetar la ley y deberá promulgarla. Si no logran ese apoyo, quedarán descartados.