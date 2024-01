Policía investiga si atacante de Lee Jae Myung tuvo cómplices

Photo : YONHAP News

Yoon Hee Keun, comisionado general de la Policía Nacional, compareció el lunes 8 ante el Comité de Administración y Seguridad Pública de la Asamblea Nacional, donde presentó los avances en la investigación del ataque contra Lee Jae Myung, líder del principal partido opositor The Minjoo.Yoon confirmó que interrogaron siete veces al atacante del Lee sobre los hechos, si previamente había cometido otras agresiones o si actuó junto con algún cómplice, aunque el detenido reiteró que actuaba solo y por cuenta propia.Ahora la Policía se centra en averiguar posibles conexiones entre el incidente y la persona que llevó al atacante de Lee el 1 de enero desde Gimhae hasta Yangsan. Asimismo, el lunes procedió a arrestar a otro hombre mayor de sesenta años de quien se sospecha pudo ayudar al atacante, aunque por ahora no han confirmado si fue su cómplice.Las autoridades policiales decidieron no revelar si está afiliado a alguna formación, de conformidad con la Ley de Partidos Políticos, que castiga con hasta tres años de cárcel a aquellos funcionarios que revelen datos sobre afiliación política obtenidos en procedimientos de registro y confiscación de pruebas.