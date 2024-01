Photo : KBS News

El Ministerio de Defensa ha explicado que anular el Acuerdo Militar Intercoreano del 19 de septiembre de 2018 requere de debates interministeriales.Así respondió el martes 9 el portavoz de la cartera, Jeon Ha Kyu, al ser preguntado sobre si el pacto quedó anulado tras reanudar las Fuerzas Armadas las maniobras en las zonas de contención junto a la frontera intercoreana.El lunes 8 el Gobierno surcoreano anunció que reanudaría las maniobras en zonas de contención terrestres y marítimas referidas en el acuerdo Militar Intercoreano de 19 de septiembre de 2018, en respuesta a los ensayos de artillería efectuados por Corea del Norte en la frontera del Mar del Oeste.El portavoz expresó que, tras esa declaración, el Ejército surcoreano podría realizar entrenamientos en dichas zonas, previamente declaradas como zonas sin maniobras, además de reanudar las actividades de defensa en las bases fronterizas. No obstante, aclaró que esto no implica la anulación del acuerdo, pues su anulación requiere debates interministeriales, al contener cláusulas sobre proyectos de cooperación intercoreana de índole no militar, como las excavaciones conjuntas para buscar de restos de caídos durante la guerra, o el uso pacífico de la desembocadura del río Han.