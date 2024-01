Casa Blanca descarta indicios de cooperación militar entre Pyongyang y Hamás

Photo : YONHAP News

Tras la publicación por parte de algunos medios estadounidenses de noticias informando del uso de armas norcoreanas por parte de Hamás en el conflicto contra Israel, la Casa Blanca emitió un comunicado explicando que no tiene pruebas de cooperación militar entre Corea del Norte y Hamás.Durante una rueda de prensa ofrecida el miércoles 10, John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó que por el momento no hay indicios de cooperación militar entre Hamás y Corea del Norte.Aunque sus declaraciones descartan la cooperación militar entre ambos, no detalló si se refería solo al presente o también al pasado.Previamente, la Voz de América reportó que Hamás estaba usando armamento fabricado por Corea del Norte, y publicó unas imágenes de unos lanzagranadas con caracteres coreanos como prueba.El Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur corroboró la noticia con unas imágenes que mostraban restos de cohetes usados por Hamás con inscripciones en coreano.Por otra parte, la Casa Blanca también confirmó que Rusia habría recibido decenas de misiles balísticos de Corea del Norte, que posteriormente usó en ataques contra Ucrania a finales del año pasado y durante los primeros días de este mes.En este contexto, el miércoles 10 el Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión en su sede de Nueva York, donde Estados Unidos, Corea del Sur y otros aliados condenaron enérgicamente el comercio de armas entre Moscú y Pyongyang.El embajador de Corea del Sur, Hwang Joon Kook, recordó que la compraventa de cualquier tipo de armamento a Corea del Norte incumple claramente las resoluciones del Consejo, resoluciones que también contaron con el visto bueno de Rusia, miembro permanente del Consejo.Antes de reunirse el Consejo de Seguridad, dichos países emitieron un comunicado condenando enérgicamente a Rusia por usar misiles norcoreanos contra Ucrania.