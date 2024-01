Lee Nak Yon abandona The Minjoo

Photo : YONHAP News

Lee Nak Yon, ex líder de The Minjoo, anunció el día 11 su salida del partidoEn una rueda de prensa explicó que el espíritu, los valores y la dignidad de Kim Dae Jung y Roh Moo Hyun, de los que alardeaba el partido The Minjoo, han desaparecido. En cambio, la formación se ha convertido en un partido al servicio de una sola persona, a la que también sirve de escudo, donde predominan palabras y acciones violentas y vulgares.En línea de sus anuncios previos, Lee confirmó sus planes de concurrir a las elecciones generales creando un nuevo partido. Enfatizó la necesidad de romper con la actual estructura de monopolio bipartidista, y dejar paso a una era multipartidista de reconciliación y mediación.Así, solicitó el apoyo de los ciudadanos para que las elecciones generales de abril sean el punto de partida de ese intento de cambio.Cinco veces legislador y primer ministro durante el mandato de Moon Jae In, Lee es considerado como una simbólica figura en el partido, motivo por el que su salida llama especial atención.