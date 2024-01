EEUU sanciona a implicados en envío de armas Rusia-Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Estados Unidos ha sancionado a tres entidades y a un particular de Rusia presuntamente implicados en el envío de misiles balísticos de Corea del Norte a Moscú.El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, confirmó la medida el viernes 12 mediante un comunicado, criticando que el suministro de misiles balísticos norcoreanos implica justificar la invasión de Rusia, además de aumentar el sufrimiento del pueblo ucraniano y debilitar el sistema global de no proliferación nuclear.Como sancionados figuran la 224ª Unidad de Vuelo de State Airlines y su director general, Vladimir Mikheychik, un complejo de investigación sobre tecnología avanzada de armas y un centro de prueba de misiles.El Departamento de Estado estadounidense presume que dos aviones de carga de dicha aerolínea intervinieron en el envío de misiles balísticos, armas y equipamiento bélico a Corea del Norte en noviembre del año pasado.Así, Washington aseguró que utilizará todos los medios a su alcance para investigar y sancionar a entidades y particulares implicados en el trasvase de armas entre Pyongyang y Moscú, además de seguir atentamente cualquier apoyo al país norcoreano a cambio de suministro armamentístico.Por último, afirmó que Estados Unidos no dudará en imponer sanciones adicionales de ser necesario.