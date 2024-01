Corea del Norte afirma haber lanzado con éxito un IRBM hipersónico de combustible sólido

Photo : YONHAP News

Corea del Norte confirmó el lunes 15 el lanzamiento de un misil balístico de medio alcance de combustible sólido con ojiva hipersónica.La Agencia Central de Noticias de Corea divulgó que el lanzamiento del día 14 tuvo éxito al comprobar la capacidad de maniobras en vuelo y la fiabilidad de los motores de combustible sólido multietapa de alta potencia desarrollados recientemente. No obstante, no reveló ni la distancia ni el tiempo de vuelo del misil, u otros detalles.La Oficina General de Misiles de Corea del Norte reiteró que la prueba forma parte de las actividades regulares de su entidad y de los institutos de ciencias de defensa afiliados para desarrollar potentes sistemas armamentísticos, según la agencia de noticias.También resaltó que la prueba no afectó la seguridad de ningún país vecino ni tiene nada que ver con la situación regional.