Presidente advierte de respuesta múltiple ante provocaciones norcoreanas

Photo : YONHAP News

Mientras prosiguen los ensayos balísticos norcoreanos, el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol ha advertido que Corea del Sur ofrecerá una respuesta múltiple a las provocaciones de Pyongyang, enfatizando que la táctica de la "falsa paz" ya no servirá de engaño.Durante la reunión de gabinete del martes 16, el mandatario calificó los ensayos balísticos y de artillería que Corea del Norte viene efectuando desde comienzos de año de "provocación política que intenta perturbar la sociedad surcoreana".Pese a todo, destacó que el actual Ejecutivo no es como los anteriores, y amenazó con adoptar una respuesta firme y medidas abrumadoras si Pyongyang mantiene las provocaciones.También incidió en que la "táctica de la falsa paz" que usa el Norte, amenazando con comenzar una guerra cada vez que la situación no le conviene, ya no servirá para escudar sus acciones, resaltando que una paz obtenida como rendición ante las amenazas no es una paz real, y puede conllevar un mayor riesgo para la seguridad del país.En cuanto a la redefinición de Kim Jong Un sobre las relaciones intercoreanas, afirmando que Corea del Sur y Corea del Norte son "dos países distintos y hostiles entre sí", Yoon censuró sus palabras por ir contra la historia y negar la raíz en común que ambos pueblos comparten. Afirmó que los norcoreanos poseen la misma identidad étnica y nacional que los surcoreanos, y que según la Constitución de Corea del Sur son ciudadanos que el país debe acoger.En esta línea, Yoon solicitó al Ministerio de Reunificación designar una fecha como Día de los Desertores Norcoreanos.