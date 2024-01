Lee Jae Myung reanuda su agenda quince días después del ataque

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, líder del principal opositor The Minjoo, retomó sus labores el miércoles 17, quince días después de sufrir un ataque con arma blanca en Busan.Frente al edificio de la Asamblea Nacional, el político dijo sentir una mezcla de nervios e inquietud al reanudar su vida normal, al tiempo de expresar que su ataque no es nada frente a las dificultades y el sufrimiento del devenir actual.Expresó su agradecimiento por la ayuda y la solidaridad recibida, comprometiéndose a esforzarse más por servir al pueblo.Durante su alocución no hizo mención alguna a los políticos que dejaron The Minjoo de cara a las elecciones, ni sobre la posible reforma electoral tras las generales de abril.