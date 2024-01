Seúl ve improbable que Pyongyang haya probado un arma nuclear submarina

Photo : KBS News

La Oficina Presidencial de Corea del Sur explicó el día 21 que el reciente ensayo de un sistema de armas nucleares submarino realizado por Corea del Norte podría ser algún tipo de torpedo y consideró "improbable" que se trate de un sistema de armas nucleares submarinas.El pasado día 19, Corea del Norte dijo haber realizado una importante prueba de un arma nuclear submarina bautizada como Haeil-5-23, en el Mar del Este, en respuesta a los últimos ejercicios navales conjuntos de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.Tras recordar que la capacidad de comprobar esa información es limitada, al no haber documentos gráficos o similar, hasta la fecha no hay indicios o tecnología existente que permita instalar un reactor pequeño en un torpedo de menos de un metro de diámetro.Ya el año pasado Corea del Norte aseguró haber probado tres veces con éxito el llamado vehículo de ataque submarino no tripulado y publicó unas imágenes al respecto, pero con los análisis realizados hasta la fecha, Presidencia considera probable que las afirmaciones de Corea del Norte sobre esa arma sean exageradas e inventadas.Agregó que el ejército surcoreano sigue los movimientos de Corea del Norte mediante recursos de inteligencia y vigilancia con Estados Unidos sobre sistemas de todo tipo de armas submarinas, incluidos misiles balísticos lanzados desde submarinos.Recordó que, en caso de contingencia, el Ejército surcoreano posee una abrumadora capacidad de ataque contra los sitios de lanzamiento de esas armas, y reforzará aún más la capacidad anti armas submarinas y la defensa en los puertos.Por último, en cuanto al lanzamiento de un misil hipersónico de combustible sólido realizado por Corea del Norte el 14 de enero, la Oficina Presidencial explicó que Corea del Sur agilizará la construcción de un sistema de defensa antimisiles multicapa contra las cambiantes amenazas de Corea del Norte.