Líder interino de Poder del Pueblo se niega a dimitir y desafía a Presidencia

Photo : YONHAP News

El líder interino del oficialista Poder del Pueblo, el exministro de Justicia Han Dong Hoon, ha aclarado que su mandato culmina después las elecciones generales de abril, contradiciendo a Presidencia, que el fin de semana exigió su renuncia.El lunes 22, un día después de que el secretario presidencial Lee Kwan Sub le pidiera que abandonara la jefatura del Comité de Medidas de Emergencia de Poder del Pueblo, al tiempo de transmitirle el descontento del presidente sobre sus críticas ante las sospechas sobre su esposa, la primera dama Kim Keon Hee.Han recalcó que su deber es generar cambios positivos en el partido y explicarlos a los votantes. En cuanto a los comentarios, indicó que la confianza entre Presidencia y el partido oficialista se ha perdido, pero cada parte debería ocuparse de sus tareas en servicio del pueblo.Por su perte, el presidente Yoon Suk Yeol canceló repentinamente un debate con los ciudadanos previsto para el día 22, alegando que tiene síntomas de gripe y no ser conveniente acudir a una actividad multitudinaria. No obstante, los medios atribuyen tan súbita cancelación a las fricciones con Han.