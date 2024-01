Lee Jun Seok crea un nuevo partido de tinte reformista

Photo : YONHAP News

Lee Jun Seok, un joven político que entre junio de 2021 y agosto de 2022 fue líder del oficialista Poder del Pueblo, ha creado un nuevo partido.El lanzamiento oficial tuvo lugar el sábado 20 en el edificio de la Asamblea Nacional, donde los integrantes del comité preparatorio definieron a la formación como un partido libre, democrático y derechista.A la ceremonia de lanzamiento acudieron personalidades consideradas "la tercera fuerza política emergente de Corea", como Kim Chong In, líder interino de las dos principales formaciones políticas del país, Poder del Pueblo y The Minjoo, durante la pasada década.También acudió Lee Nak Yon, ex primer ministro y ex líder de The Minjoo, quien también promueve la creación de otro partido. En particular, este último emitió un mensaje de felicitación y llamó a ampliar la cooperación política para responder a las exigencias de cambio de esta era, sin descartar posibles alianzas con el partido de Lee Jun Seok.