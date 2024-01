La Asamblea Nacional convoca al pleno el jueves 25

Photo : KBS News

La Asamblea Nacional convocará el día 25 el primer pleno de la sesión extraordinaria de enero.Entre los temas candentes destaca la posible aprobación de un proyecto de ley que amplía la moratoria para las pymes de la Ley de Sanciones por Accidentes Graves, promultada en 2022 para reducir los incidente en centros trabajo a cargo de grandes empresas.El período de gracia inicial de dos años exime a las empresas con entre cinco y 49 empleados, y señala penas mínimas de un año de prisión para los empleadores en caso de un accidente grave. Dicha moratoria expira el día 27 de enero.Los líderes parlamentarios del oficialista Poder del Pueblo y del principal partido opositor, The Minjoo, se reunieron el día 24 para acordar la aprobación de dicho proyecto de ley durante el pleno, pero no lograron acortar distancias.También votarán un proyecto de ley especial para construir un ferrocarril que conecte la ciudad sudoriental de Daegu con la ciudad suroccidental de Gwangju, que exime del estudio preliminar de viabilidad obligatorio para acelerar el proyecto.Durante el pleno, asimismo se espera que el presidente de la Asamblea Nacional, Kim Jin Pyo, comente su posición sobre la salida forzosa del legislador Kang Sung Hee de la Oficina de Seguridad Presidencial la semana pasada.El partido The Minjoo y otros tres opositores solicitaron el día 24 al presidente que expresara su postura sobre por qué los agentes de la Oficina de Seguridad Presidencial amordazaron y sacaron a Kang cuando el presidente se alejó de él tras un apretón de manos.