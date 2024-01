Yoon promete mejorar redes ferroviarias metropolitanas exprés

Photo : KBS News

El presidente Yoon Suk Yeol se ha comprometido a acortar el tiempo de desplazamiento de los ciudadanos ampliando las redes ferroviarias metropolitanas rápidas.Durante la ceremonia de inauguración de obras de la línea GTX C, el jueves 25 el mandatario afirmó que la línea que conecta Uijeongbu comenzará a operar en 2028, acortando a 20 minutos el enlace con una estación del Metro en Seúl, trayecto que ahora requiere una hora.Enfatizó que el nuevo trazado no solo reducirá drásticamente el tiempo de traslado de los ciudadanos, sino también crearán nuevos empleos a lo largo de la ruta GTX C, revitalizando las zonas del trazado con nuevas viviendas próximas a las estaciones, además de promover un tejido económico y una vida metropolitana hiperconectada.La línea GTX C recorrerá 86,46 km y comenzará en la estación de Deokjeong, en la ciudad de Yangju, provincia Gyeonggi, y pasará por la estación Cheongnyangni y la estación de Samseong en Seúl, hasta llegar a Suwon. Circula a una velocidad máxima de 180 km/h, unas tres veces más rápido que el metro.Agregó que el 2024 comenzará la era GTX con la inauguración de la línea GTX A, que conecta Suseo-Dongtan, y se comprometió a acelerar la construcción de las nuevas rutas D, E y F, así como a ampliar las líneas A, B y C, para que más personas puedan disfrutar los beneficios de GTX.