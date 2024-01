Seúl reacciona a advertencia de Moscú sobre relación ruso-surcoreana

Photo : YONHAP News

Seúl ha respondido con otra advertencia al aviso lanzado por Moscú, al censurar un reciente comentario del ministro de Defensa surcoreano sobre las ayudas a Ucrania como una actitud que podría hacer tambalearse las relaciones ruso-surcoreanas.Según expresó el domingo 28 un alto cargo del Ministerio de Exteriores, las decisiones de Rusia determinarán los lazos a futuro entre Seúl y Moscú. Enfatizó que el Gobierno surcoreano mantiene firme su postura de no ofrecer armas letales a Ucrania, al tiempo que sigue de cerca la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte, y su posible impacto en la seguridad nacional de Corea del Sur.Enfatizó que el comercio de armas ruso-norcoreano vulnera las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y compromete la paz regional y mundial, y por ende deben suspenderlo.Presumiblemente, la polémica surgió por una entrevista ofrecida al diario Korea Herald el 22 de enero, donde el ministro de Defensa surcoreano Shin Won Sik. A título personal, y como integrante de una sociedad global libre, Shin comentó que haría falta ofrecer todo tipo de ayuda a Ucrania, no solo financiera o humanitaria, si bien como ministro dijo apoyar la postura del Ejecutivo surcoreano de enviar solo asistencia de armas no letales o de índole humanitaria.