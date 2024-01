EEUU enfoca reunión con China en Corea del Norte y Taiwán

Photo : YONHAP News

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, se reunieron los días 26 y 27, unos cuatro meses después del encuentro a puerta cerrada que mantuvieron en Malta en septiembre de 2023.Según informó un alto cargo de Washington, Sullivan instó a China a involucrarse más en problemas regionales como los ensayos de Corea del Norte o el acercamiento ruso-norcoreano. Aunque no hizo mención expresa, se estima que aludió a las armas recientemente probadas por Pyongyang, como misiles crucero o un sistema de armas nucleares submarinas, así como al envío de municiones norcoreanas a Rusia.En tanto, China se enfocó mayormente en temas relacionados con Taiwán al informar sobre la reunión entre ambos, urgiendo a Estados Unidos a no inmiscuirse en cuestiones internas. Afirmó que el Gobierno estadounidense debe cumplir su promesa de no apoyar la independencia de Taiwán y respetar la política de "Una sola China".Una vez finalizado el encuentro entre el asesor de Seguridad Nacional estadounidene y el canciller de China, la Casa Blanca enfatizó que no apoya la independencia de Taiwán, pero reiteró la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Formosa.