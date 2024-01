Exlíder y desafiliados de The Minjoo crean nuevo partido

Photo : YONHAP News

El exlíder de The Minjoo, Lee Nak Yon y un grupo de legisladores que abandonaron la formación se han aliado para crear un nuevo partido.Corea del Sur vive la emergencia de una tercera fuerza política que busca contrarrestar el duopolio ejercido por los dos principales partidos del país, el oficialista Poder del Pueblo y el principal opositor The Minjoo.Por el momento, esta tercera fuerza política la integran el partido creado por el exdirigente de Poder del Pueblo, Lee Jun Seok, y otro lanzado en agosto de 2023, ambos de tinte conservador, que recientemente decidieron fusionarse, y la citada nueva alianza entre Lee Nak Yon y otros políticos salientes de The Minjoo.A estas alturas la atención se centra en saber si podrán constituir una gran coalición, superando las diferencias ideológicas y otros problemas más realistas, como el reparto de candidaturas electorales.