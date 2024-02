Industria de EEUU reclama control multilateral a exportación de semiconductores

Photo : YONHAP News

El sector industrial estadounidense alega que el Gobierno de Estados Unidos debería ampliar los controles de exportación multilaterales para evitar que empresas de países aliados vendan equipos para fabricar semiconductores avanzados a China.Si el Gobierno de Estados Unidos acepta la solicitud, podría pedir a Corea implicarse más en el control de exportaciones sobre equipos semiconductores a Beijing.SIA, la Asociación Industrial de Semiconductores de Estados Unidos, elevó el 17 de enero su postura a la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, expresando que los controles de exportación de equipos de chips del gobierno son complejos, y sitúan a las empresas estadounidenses en desventaja.Afirma que incluso los artículos no considerados como sujetos a control de exportación no deben exportarse a China si pueden servir para fabricar semiconductores, y también reclaman no ofrecer servicios de soporte para equipos ya vendidos.Señaló que competidores extranjeros como Japón, Corea, Taiwán, Israel y Países Bajos no están sujetos a controles y pueden exportar equipos a China y ofrecer servicios relacionados. Así, criticó que gracias a los controles unilaterales de Estados Unidos las firmas competidoras ganan dinero que reinvierten investigación y desarrollo (I+D), algo que en última instancia afecta a la competitividad de las empresas estadounidenses que venden equipos para fabricar semiconductores.Por último, SIA incidió en que los controles multilaterales son más efectivos que los unilaterales, y garantizan que las empresas estadounidenses no queden en desventaja en el mercado global.