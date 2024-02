Prefectura de Gunma suprime monumento-homenaje a trabajadores coreanos

Photo : YONHAP News

Ichita Yamamoto, gobernador de la prefectura de Gunma en Japón, procedió a eliminar un monumento-homenaje a los trabajadores coreanos que fueron explotados durante el periodo colonial japonés, pese a la oposición de grupos cívicos.Durante una rueda de prensa ofrecida el jueves 1, Yamamoto explicó que el objetivo de la demolición no era "alterar la historia" ni desvirtuar el propósito o significado del monumento.Ubicado en el parque del "Bosque de Gunma" en Takasaki, el monumento fue erigido en 2004 por grupos cívicos japoneses para fomentar la comprensión de la historia entre Corea y Japón y fortalecer los lazos de amistad. Se componía de una base circular de 7,2 metros de diámetro y de una torre dorada de 4 metros de altura.La polémica surgió en 2012, cuando las autoridades de Gunma decidieron no renovar el permiso del monumento después de aludir al reclutamiento forzoso de coreanos en un acto conmemorativo. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Japón confirmó la decisión.El gobernador Yamamoto dijo asumir la responsabilidad de esta acción y aseguró que la comunidad local comprenderá sus razones. También insistió en que la medida no debe verse como un gesto para perjudicar las relaciones diplomáticas, pues la demolición cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo.Por su parte, los grupos cívicos criticaron a las autoridades de la prefectura de Gunma por eliminar el monumento sin un argumento válido.