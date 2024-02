The Minjoo aboga por mantener representación proporcional mixta

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, líder del principal partido opositor The Minjoo, declaró el lunes 5 su intención de buscar la victoria electoral bajo el sistema de representación proporcional mixta, en alusión a los métodos de distribución de escaños de cara a los comicios generales de principios de abril.En este contexto, Lee criticó al oficialista Poder del Pueblo por rechazar la ley de prohibición de partidos satélites, y por intentar sumar votos creando una formación de ese tipo. Como contramedida, agregó que The Minjoo lanzará un partido siguiendo el sistema de votación por listado, pero sin desviarse de los objetivos del sistema de representación proporcional mixta.En respuesta, el oficialismo comentó que el anuncio de The Minjoo de optar por una representación proporcional mixta refleja su oscura intención de repartir los escaños a su antojo y seguir controlando la cámara legislativa