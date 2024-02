EEUU mantiene intercambio de datos sobre seguridad con Seúl y Tokio

Photo : YONHAP News

En relacion a unos reportes publicados en medios japoneses indicando que Japón no pudo rastrear del todo los misiles lanzados por Corea del Norte pese a compartir datos de alerta en tiempo real con Corea del Sur, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha confirmado que vigila minuciosamente la región del nordeste de Asia.Pat Ryder, portavoz de Defensa, se negó a confirmar si rastrearon totalmente los últimos lanzamientos de misiles de Corea del Norte, explicando que no ofrecerían detalles concretos sobre información clasificada, al tiempo de señalar que seguirán cooperando estrechamente con sus aliados y socios regionales.Según informó el diario Yomiuri, pese a que Japón compartió por primera vez información de alerta de misiles en tiempo real con Corea del Sur y Estados Unidos durante el lanzamiento de misiles balísticos norcoreanos del pasado 14 de diciembre, al parecer no pudo rastrear totalmente esos proyectiles.Por su parte Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado estadounidense, expresó su preocupación por los recientes lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte, afirmando que esos actos aumentan la inestabilidad regional. Asimismo, aseguró que seguirán trabajando en estrecha colaboración con Corea del Sur, Japón y otros socios para tratar esas provocaciones.