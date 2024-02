Yoon promete lograr resultados políticos tangibles

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol ha afirmado que centrará sus esfuerzos en lograr resultados tangibles para que los ciudadanos puedan percibir las mejoras.Yoon hizo este comentario durante una entrevista especial con KBS el miércoles 7, donde compartió sus pensamientos sobre una amplia gama de temas, incluidas la baja tasa de natalidad y las críticas sobre la aceptación de un bolso de lujo como regalo por parte de la primera dama.El presidente reiteró que su administración no está a favor de la posesión de armas nucleares por parte de Corea del Sur, y aseguró que busca cumplir estrictamente con el Tratado de No Proliferación desestimando los llamados al armamento nuclear del país. No obstante, agregó que considerando las capacidades científicas y tecnológicas, Corea no tardaría mucho en desarrollar armas nucleares si se lo propone.También se mostró abierto a celebrar una cumbre intercoreana al margen del progreso de desnuclearización de Corea del Norte, pero advirtió de encuentros por el simple hecho de mantener conversaciones.En cuanto a la controversia generada por la aceptación de un bolso de lujo de un conocido por parte la primera dama Kim Keon Hee en 2022, mientras que esa persona grabó en secreto la escena con una cámara oculta en su reloj, Yoon calificó el incidente de "montaje político previo a las elecciones de abril".También habló de la baja tasa de natalidad del país, y explicó que su gobierno adoptará un enfoque estructural para promover la natalidad, al tiempo de enfatizar que hacen falta cambios en una estructura social de excesiva competencia para resolver el problema.Por otra parte, Yoon dijo que planea gestionar activamente el coste de vida, incluyendo los precios de los productos básicos de la vida diaria, flexibilizando normas vinculadas.Finalmente, reiteró que seguirá con firmeza el plan para aumentar el cupo de alumnos de medicina y los nuevos programas de cuidado y educación extracurricular, incluso aunque haya cierta oposición.