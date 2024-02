Partidos políticos muestran reacciones contrapuestas a la entrevista de Yoon

Photo : YONHAP News

Los partidos políticos han presentado evaluaciones contradictorias a la entrevista ofrecida por el presidente a KBS.El oficialista Poder del Pueblo expresó que el presidente logró transmitir sus puntos de vista y posiciones sobre diversos asuntos, señalando que la entrevista sirvió para que los ciudadanos comprendan mejor los objetivos de la administración actual.En tanto The Minjoo, el principal opositor, calificó de "frustrante" la desvergonzada actitud del presidente sobre las sospechas vinculadas a la primera dama, y tildó de "arrogante" la falta de comunicación con el pueblo, al ignorar la demanda ciudadana que solicita una disculpa y una exhaustiva investigación.Durante su paso por ​​KBS, Yoon comentó las acusaciones sobre la supuesta aceptación de un bolso de lujo por parte de la primera dama Kim Keon Hee en 2022. Al respecto, dijo que no "rechazó con frialdad" a la persona que le entregó el regalo, y afirmó que el asunto del bolso de lujo es una "maniobra política", pues dicha persona llevaba una cámara oculta.Afirmó que él hubiera manejado mejor la situación, pero no llegó a ofrecer una disculpa.