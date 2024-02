Photo : YONHAP News

Después de confirmarse que aproximadamente 5,5 toneladas de agua contaminada se filtraron del dispositivo de purificación en la Central Nuclear de Fukushima, el Gobierno surcoreano aclaró en una rueda de prensa el jueves 8 que este incidente ocurrió durante una etapa previa al proceso de purificación de ALPS (Sistema de Eliminación de Múltiples Radionucleidos) y que no está directamente relacionado con la liberación de agua contaminada al medio ambiente.El Gobierno aseguró haber recibido información por parte de Japón y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Asimismo, declaró que no hubo cambios significativos en los niveles de monitoreo y que no se observaron variaciones en la radiación que indiquen una situación anormal.En la mañana del 7 de febrero, los trabajadores de TEPCO, la empresa eléctrica encargada de la Central Nuclear de Fukushima, descubrieron que el agua contaminada se estaba filtrando desde el conducto de ventilación en el lado este del edificio del incinerador de alta temperatura cerca del reactor 4 de la planta. Se estima que la cantidad de agua filtrada fue de aproximadamente 5,5 toneladas, con un total de radiación gamma de alrededor de 22 mil millones de becquereles (Bq).TEPCO anunció que tomará medidas para recuperar el suelo, ya que existe la posibilidad de que el agua filtrada haya penetrado en el suelo a través de grietas en las placas de acero.