Justicia de Montenegro revoca nuevamente la extradición del CEO de Terraform Labs

Photo : YONHAP News

La situación legal de Kwon Do Hyung, CEO de Terraform Labs y figura clave en el colapso de las criptomonedas Terra y Luna, se complica en Montenegro, donde las autoridades judiciales enfrentan dificultades para avanzar en su proceso de extradición.El Tribunal de Apelaciones de Montenegro revocó, por segunda vez, la decisión del Tribunal Superior de Podgorica que aprobaba la extradición de Kwon Do Hyung a Estados Unidos. Esta decisión, anunciada el 8 de febrero, responde a una apelación del equipo legal de Kwon Do Hyung y devuelve el caso al tribunal de origen para una nueva revisión.Inicialmente, el Tribunal de Apelaciones había anulado una decisión similar el 19 de diciembre del año pasado, citando ambigüedades y defectos procedimentales en las bases legales para la extradición. Sin embargo, diez días después, el Tribunal Superior de Podgorica reafirmó su decisión de proceder con la extradición, lo que llevó a una nueva apelación por parte del equipo legal de Kwon Do Hyung.Esta reciente remisión del caso al Tribunal Superior apunta a problemas procedimentales adicionales, lo que indica que se llevará a cabo una nueva audiencia. Durante esta, se espera que el tribunal escuche detenidamente la posición de Kwon Do Hyung respecto a la petición de extradición hecha por Estados Unidos.Ante este escenario, el Tribunal Superior tiene hasta el 15 de este mes para emitir una decisión final sobre la extradición de Kwon Do Hyung, fecha límite que coincide con el fin de su detención provisional.