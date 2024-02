Presidencia pide revisar normas tributarias para impulsar natalidad

Photo : YONHAP News

El presidente surcoraeno Yoon Suk Yeol urgió el día 13 a buscar de inmediato nuevas medidas de apoyo, como beneficios fiscales, a fin de activar el apoyo voluntario de las empresas a la maternidad.Elogió los recientes esfuerzos de algunos empresarios al ofrecer subsidios de maternidad a gran escala en un intento por superar la baja tasa de natalidad, esfuerzos que calificó como "bastante alentadores".Por ejemplo, no hace mucho el Grupo Booyoung anunció que otorgaría un total de 700 millones de wones en subsidios de maternidad, ofreciendo 100 millones de wones a cada uno de los 70 hijos de empleados que nacieron después de 2021.Según informan la empresa consideró dicha suma como "donación" y no como "ingreso laboral" para no agravar los impuestos de los beneficiarios.