Gobierno urge a médicos residentes a evitar medidas colectivas

Photo : YONHAP News

La Asociación de Médicos Residentes de Corea celebró una reunión de emergencia entre las 9 de la noche hasta pasada la medianoche del lunes 12 para debatir posibles acciones colectivas contra la ampliación de cupo para estudiar en las facultades de medicina.Tras valorar posibles medidas y calendarios, por el momento decidieron no actuar de inmediato.No obstante, salvo Park Dan, presidente de la asociación, el resto de integrantes del comité ejecutivo presentó su renuncia y la dirección quedó en manos de un comité de emergencia.En respuesta, el Ministerio de Salud y Bienestar expresó su alivio al saber que los médicos residentes optaron por no convocar acciones colectivas.El Gobierno refutó las alegaciones de los grupos médicos contra la ampliación de cupo en facultades de medicina, y afirmó que considerando que durante los últimos 19 años no se ha hablado ni debatido sobre la escasez de médicos, ampliar 2.000 plazas al año no es mucho.Por último, solicitó a la comunidad médica no optar por una huelga colectiva, renuncias en masa u otros posibles mecanismos que puedan poner en peligro la vida de los pacientes, llamando a resolver el problema a través del diálogo.