EEUU respeta decisión de Seúl de establecer lazos diplomáticos con Cuba

Photo : YONHAP News

Estados Unidos ha expresado que respeta la decisión de Corea del Sur de establecer relaciones diplomáticas con Cuba.Al ser preguntado sobre el reciente acuerdo para establecer relaciones diplomáticas entre Seúl y La Habana, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense explicó a KBS que Corea del Sur tiene soberanía para determinar la naturaleza de sus relaciones diplomáticas y Estados Unidos la respeta, al tiempo de puntualizar que la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos sigue siendo firme.No obstante, por el momento no ha habido ningún comentario oficial de felicitación por la iniciativa de Seúl de mejorar relaciones con Cuba, el único país de América Latina con el que hasta la fecha no mantenía relaciones diplomáticas.Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba en 1961 y las restableció en julio de 2015 bajo la administración de Barack Obama. Sin embargo, cuando la administración de Trump prohibió la visita a Cuba de estadounidenses, designó a Cuba como país patrocinador del terrorismo e impuso sanciones económicas, frenó los avances en la relación bilateral.Recientemente, bajo la administración de Biden las relaciones empezaron a mejorar al reanudar las conexiones aéreas, aunque no se han restablecido por completo pues las sanciones económicas siguen viguen en vigor.