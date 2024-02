Photo : KBS News

Estados Unidos confirmó el jueves 15 que la "grave amenaza contra la seguridad nacional" previamente mencionada por el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes alude a la capacidad de Rusia de atacar satélites.John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), mencionó en rueda de prensa que, aunque no pueden compartir muchos detalles sobre la naturaleza de esa amenaza, se vincula con la capacidad anti-satélites de Rusia.Aclaró que pese a la preocupación por los intentos de Rusia de desarrollar esa capacidad concreta, no supone una amenaza directa contra las personas pues no es un arma diseñada para atacar individuos ni causar daño físico en la Tierra.Previamente Mike Turner, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, instó a la administración de Biden a revelar información sobre una "grave amenaza contra la seguridad nacional", sin especificar detalles.En este contexto, y citando múltiples fuentes del Congreso, la cadena estadounidense ABC divulgó que la administración de Biden obtuvo datos sobre el emplazamiento por parte de Rusia de armas nucleares en el espacio, capaces de atacar satélites.Kirby aclaró que ofrecerán más detalles al respecto cuando sea oportuno, aunque por el momento las agencias de inteligencia se muestran reacias a desclasificar esos datos.