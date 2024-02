Renuncia de médicos activa plan de refuerzo en hospitales públicos

Photo : YONHAP News

Ante la inminente renuncia en masa de médicos residentes de los principales hospitales del país, para protestar contra el aumento de plazas para estudiar medicina, el Gobierno ha activado unas medidas para reforzar la atención en centros sanitarios públicos, para no perjudicar a los ciudadanos que acudan a urgencias o están en cuidados intensivos, y para no bloquear los servicios sanitarios básicos.El primer ministro Han Duck Soo anunció el lunes 19 diversas medidas contra la acción colectiva anticipada por el sector médico, y aseguró que se encargarán de evitar menoscabos en la atención sanitaria y de garantizar la salud de los ciudadanos, sobre todo en las salas de emergencia y de terapia intensiva.En primer lugar, activarán el llamado "sistema de atención urgente" en todos los centros públicos, además de ampliar el horario operativo de 97 hospitales, incluidos fines de semana y festivos, y permitirán el acceso de civiles a las salas de urgencia en los doce hospitales militares del país.También habilitarán consultas no presenciales y servicios de telemedicina hasta que la situación se normalice, para que aquellos con enfermedades crónicas o síntomas leves no tengan dificultades al recibir atención médica.En tanto Park Min Soo, viceministro de Salud y Bienestar, llamó a los médicos residentes a seguir en su puesto, al confirmar que los cinco mayores hospitales de Seúl ya han empezado a recibir cartas de renuncia. Avanzó que harán una revisión general de la atención sanitaria en los principales hospitales capitalinos, al tiempo de exigir a los residentes que abandonen su plan de dimitir o negarse a prestar sus servicios.