DAPA apuesta por reforzar potencial militar ante amenazas norcoreanas

Photo : YONHAP News

Seok Jong Gun, nuevo responsable de la Administración de Programas de Adquisición de Defensa (DAPA), subrayó el lunes 19 la importancia de disponer de sistemas de armas más eficaces para lograr una potencia militar abrumadora, en referencia a la inestable situación de la península coreana y del mundo por diversos factores como las amenazas norcoreanas, la lucha por la hegemonía mundial entre las mega potencias, la prolongada guerra ruso-ucraniana y los ataques entre Israel y Hamás.Afirmó que el país no solo debe reforzar sus "tres ejes" de defensa antimisiles, sino también contar con sistemas combinados de equipamiento tripulado y no tripulado, y de defensa espacial.En cuanto a la venta de equipos militares, explicó que si bien actualmente Corea del Sur emerge como un fuerte exportador de armas, no hay que ignorar la cada vez más feroz rivalidad global con las tradicionales potencias en materia de defensa. Por tanto, agregó que el objetivo de Corea debe ser figurar siempre entre las cuatro mayores potencias del mundo en cuanto a exportación de equipos militares.En esta línea, anticipó que desde la Administración de Programas de Adquisición de Defensa promoverá programas de apoyo al sector, aumentando la financiación en venta de armas e impulsando la cooperación internacional de la industria.