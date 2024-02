Médicos residentes critican al Gobierno por tratarles como criminales

Photo : YONHAP News

Los médicos residentes que abandonaron los hospitales en protesta por el aumento de plazas en las facultades de medicina anunciado por el Ejecutivo, expresaron que han decidido renunciar porque los tratan como criminales y no pueden soportar la presión del gobierno.La Asociación de Médicos Residentes de Corea emitió el día 20 un comunicado criticando al gobierno por emitir órdenes de dudosa legalidad, como prohibir a los hospitales aceptar sus renuncias y al colectivo médico llevar a cabo acciones colectivas.Señalaron que si Corea del Sur es un país libre y democrático, no deben adoptar medidas irregulares y antidemocráticas contra nadie, incluidos los médicos, pues el gobierno debe garantizar los derechos básicos de los ciudadanos.Subrayaron que aumentar 2 mil plazas anuales el cupo para estudiar medicina es una cifra absurda y que el gobierno ha rechazado la solicitud de pruebas científicas que demuestren la eficacia de esa medida. Añadieron que no pueden quedarze de brazos cruzados ante una política médica diseñada únicamente para ganar las elecciones, e instaron a ofrecer una disculpa formal a los médicos residentes.