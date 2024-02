Fracasa negociación sobre demarcaciones electorales

Photo : KBS News

A menos de 50 días para las elecciones generales del 10 de abril, los partidos políticos surcoreanos no logran llegar a un consenso sobre las demarcaciones electorales.Las tratativas entre los líderes parlamentarios y los secretarios de la Comisión de Reforma Política de la Asamblea Nacional siguen estancadas por discrepancias como la reducción de un escaño en la provincia de Jeolla del Norte.Dicha comisión, entidad dependiente de la Comisión Electoral Central, propuso el pasado mes de diciembre ajustar la distribución de escaños, acometiendo una reducción en Seúl y Jeolla del Norte, y un ampliación en Incheon y Gyeonggi.Pero el principal opositor The Minjoo, con fuerte presencia en Jeolla del Norte, rechaza la idea de perder representación en dicha zona, y propuso quitar un escaño en Busan, opción que el oficialismo no acepta.Ante este impás, The Minjoo ha optado por rechazar posibles acuerdos con Poder del Pueblo sobre la asignación de escaños en determinadas regiones, y seguirá la propuesta inicial presentada por la Comisión de Delimitación ante la Asamblea Nacional.