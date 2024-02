Hong Sang Soo gana Oso de Plata Gran Premio del Jurado en Berlinale

Photo : YONHAP News

El director surcoreano Hong Sang Soo ganó el Oso de Plata Gran Premio del Jurado en el 74º Festival Internacional de Cine de Berlín con la película "Las necesidades de un viajero".Tras recibir el premio, el segundo más laureado de la Berlinale, Hong agradeció al jurado por tan gran honor, y dijo sentir curiosidad por saber qué vió exactamente el jurado en su película, provocando la risa del público.Es la quinta vez que una película dirigida por Hong gana un Oso de Plata en la Berlinale, pues desde 2008, Hong Sang Soo ha sido invitado a la sección competitiva oficial del Festival de Berlin.La actriz Kim Min Hee ganó el Oso de Plata a la Mejor Actriz en 2017por su interpretación en En la playa sola de noche (On the Beach at Night Alone), mientras que en 2020 el realizador obtuvo el Premio al Mejor Director por La mujer que escapó (The Woman Who Ran) y en 2021 el Premio al Mejor Guión por Introducción (Introduction).En la edición de 2022, Hong recibió el Oso de Plata por su vigesimo séptimo largometraje La película del novelista (The Novelist's Film).Las necesidades de un viajero, el largometraje número 31 de Hong, está protagonizado por Isabelle Huppert, quien da vida a una excéntrica mujer francesa que viaja a Corea del Sur y enseña a dos mujeres coreanas a hablar francés.