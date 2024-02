Viceministro surcoreano critica arrogancia de Corea del Norte

Photo : KBS News

El viceministro de Exteriores de Corea del Sur, Kang In Sun, instó a Corea del Norte a frenar sus provocaciones y volver a la mesa de diálogo, dando a conocer a la comunidad internacional que el programa nuclear y de misiles de Corea del Norte es un desafío global.Kang hizo estos comentarios durante un discurso ante el pleno de la reunión de alto nivel sobre desarme celebrada en la sede de la ONU en Ginebra el lunes 26.Subrayó que la obsesión nuclear y balística de Corea del Norte es un desafío frontal contra el sistema de desarme y no proliferación, reiterando que en los últimos años Corea del Norte ha incumplido abiertamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU lanzando más de 100 misiles balísticos. También recordó que Corea del Norte es el único país que ha realizado pruebas nucleares en el siglo XXI, y además es tan arrogante como para enorgullecerse de ello.El viceministro Kang también criticó a Rusia por retirarse unilateralmente del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (New START) y del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT), movimientos que han obstaculizado los esfuerzos de desarme en todo el mundo.Durante la reunión de alto nivel sobre desarme, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Jernardo Pérez Portal, pronunció un discurso antes del subsecretario Kang. Al respecto, Kang consideró significativo haber intervenido justo después de Cuba, país con el que Corea del Sur estableció relaciones diplomáticas hace 15 días.