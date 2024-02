Abogado de Terra Luna declara que su cliente no podrá acudir al juicio de EEUU

Photo : YONHAP News

El abogado de Kwon Do Hyung, protagonista en el colapso de las criptomonedas 'Terra Luna', ha declarado que su cliente no podrá acudir al juicio civil programado el 25 de marzo en Estados Unidos.Según los documentos presentados ante el tribunal estadounidense el 26 de febrero, Goran Rodic, abogado de Kwon establecido en Montenegro, afirmó que probablemente Kwon no podrá ser extraditado a Estados Unidos antes de esa fecha.Después de que el Tribunal Superior de Podgorica en Montenegro decidiera su enviarlo a Estados Unidos para ser juzgado y rechazara la solicitud de extradición presentada por Corea del Sur, Rodic expresó su intención de apelar la decisión. Es sabido que Kwon prefiere ser juzgado en Corea del Sur que en Estados Unidos, pues la cuantía de las posibles penas por los mismos delitos sería muy inferior.