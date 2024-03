Elecciones generales: Poder del Pueblo goza de mayor respaldo popular

Photo : KBS News

A tan solo 40 días de las elecciones generales del 10 abril, la cadena de televisión y radio KBS realizó una encuesta de opinión para conocer la voluntad de los votantes.Se muestra una competencia reñida en general entre los dos mayores partidos: el oficialista Poder del Pueblo y el opositor The Minjoo. Mientras que en Seúl, con gran cantidad de escaños, el partido oficialista está liderando.En cuanto a la popularidad de los partidos, el 36% de los encuestados dijo que apoyaba a The Minjo, mientras que el 39% afirmó que simpatiza por el Porder del Pueblo.En tanto, los partidos nuevos, La Nueva Reforma y el supuesto 'Partido de Cho Kuk' obtuvieron un 4% cada uno.En cuanto a la edad de los votantes, se observa una clara tendencia de apoyo al opositor The Minjoo entre los votantes de 40 años, mientras que los votantes de 60 años y más muestran un fuerte apoyo al conservador Poder del Pueblo.Sin embargo, se nota gran cambio en la tendencia de los votantes de 50 años. Hace apenas diez días, el respaldo al opositor The Minjoo entre los votantes de 50 años era un 15% mayor, pero ahora la diferencia se ha reducido a un 4%.Esta encuesta fue encargada por KBS y realizada por Korea Research del 25 al 27 de febrero a través de entrevistas telefónicas con 3,003 votantes de todo el país, con un margen de error de ±1,8 puntos porcentuales y un 95% de nivel de confianza.