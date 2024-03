Partidos políticos cruzan críticas en el Día del Grito de la Independencia

Photo : KBS News

El viernes 1 de marzo, en el 105º aniversario del Día del Grito de la Independencia, tanto el partido gobernante como la oposición expresaron su deseo de honrar el espíritu noble de los mártires de la nación, aunque no dejaron de intercambiar críticas.El portavoz del oficialista Poder del Pueblo, Park Jung Ha, expresó en un comunicado que gracias al clamor conjunto por la independencia, que superó generaciones y regiones, hoy Corea del Sur disfruta de la democracia liberal. Enfatizó que recordar la historia es fundamental para prepararnos para el futuro y destacó la importancia de este Día del Grito de la Independencia, especialmente este año, que precede a las 22ª elecciones generales.Park reiteró el compromiso de su partido con los movimientos independentistas, asegurando que se esforzarán por proteger la República de Corea, heredada gracias a la sangre y el sacrificio de los antepasados, y por prevenir cualquier amenaza a la democracia liberal y los intentos de división del país por parte de fuerzas anti estatales y pro-norcoreanas desde el parlamento.Por su parte, el portavoz del principal opositor The Minjoo, Ahn Gwi Ryeong, recordando el sacrificio de los mártires nacionales, criticó al gobierno de Yoon Suk Yeol por adoptar una "diplomacia humillante" hacia Japón. Ahn criticó al gobierno por no solo fallar en contrarrestar las ambiciones japonesas sobre las islas Dokdo, sino también por borrar el legado de los héroes de la independencia y rehabilitar figuras pro-japonesas.Ahn instó al presidente Yoon a reflexionar sobre el significado profundo del Día del Grito de la Independencia y a detener de inmediato la diplomacia sumisa ante Japón y el "golpe de estado hacia la historia".