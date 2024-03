Renta per cápita de Corea del Sur supera 33 mil dólares en 2023

Photo : Getty Images Bank

En 2023, Corea del Sur superó los 33.000 dólares de renta per cápita.Según las estadísticas provisionales publicadas el martes 5 por el Banco de Corea, sobre ingresos nacionales del cuarto trimestre y de 2023, la renta per cápita del año pasado alcanzó 33.745 dólares, un 2,6% más respecto al año anterior.Expresado en dólares, el PIB nominal de Corea durante el año pasado fue de 1 billón 713 mil 100 millones de dólares, registrando un aumento del 2,4% respecto a 2022.Corea del Sur superó por primera vez la barrera de los 30.000 dólares en 2017 y alcanzó los 33.564 dólares en 2018, pero los dos años siguientes dicho monto remitió, para repuntar nuevamente en 2021 hasta 35.523 dólares. No obstante, en 2022 bajó un 7,4% por la depreciación del won frente al dólar.