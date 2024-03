Photo : YONHAP News

Jung Pak, funcionaria de alto rango para asuntos norcoreanos del Departamento de Estado estadounidense, considera necesaria una "fase intermedia" en el proceso norcoreano de desnuclearización.Durante un seminario organizado el martes 5 en Washington D.C. por la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, reconoció que el desarme nuclear no es una tarea fácil y no puede lograrse de la noche a la mañana.Al ser preguntada sobre las posibles medidas de esa "fase intermedia" y si incluiría tareas específicas para desmantelar las instalaciones nucleares de Corea del Norte, evitó respuesta concreta y señaló que la amenaza norcoreana incluye diversos sistemas, desde armas nucleares tácticas de combustible sólido, equipos hipersónicos y submarinos no tripulados.En cuanto a la estrategia de Kim Jong Un, Pak destacó que claramente ha cambiado de rumbo y al creer que no podrá cubrir sus necesidades negociando con Estados Unidos o Corea del Sur, se inclina a estrechar relaciones con Rusia o China, mientras contempla la coyuntura mundial bajo el prisma de una nueva guerra fría.