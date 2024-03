Un 50% de proyectiles enviados por Corea del Norte a Rusia son inservibles

Photo : YONHAP News

Un alto mando de inteligencia militar ucraniano explicó que, según sus cálculos, Corea del Norte ha suministrado 1,5 millones de proyectiles a Rusia hasta la fecha, pero la mitad son obsoletos.Según informó el diario británico The Times el día 6, citando a Vadym Skibitskyi, subdirector del Servicio de Inteligencia de Ucrania, las transacciones de armas entre Pyongyang y Moscú se llevaron a cabo tras la cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente ruso Vladimir Putin.Mencionó que Corea del Norte también ha suministrado misiles balísticos de 500 kg, que Rusia usa actualmente en el frente ucraniano.Skibitskyi también declaró a la agencia de noticias Interfax-Ucrania que, en base a las estadísticas disponibles, Rusia ha importado 1,5 millones de proyectiles de Corea del Norte. No obstante, la mitad de esos proyectiles fueron fabricados en la década de 1970 y 1980 y no funcionan, mientras que el resto deben ser reparados o ajustados antes de su uso.Señaló que Corea del Norte está solicitando tecnología concreta a cambio de esos proyectiles para desarrollar su propio sector de defensa, y también incluye tecnología de misiles y submarinos.