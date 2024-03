Fallece la esposa del ex presidente Kim Young Sam

Photo : People Power Party

Son Myung Soon, esposa del ex presidente Kim Young Sam, falleció a los 95 años de edad a las 5:39 p.m. del jueves 7, a causa de una prolongada enfermedad, según informó el Hospital de la Universidad de Seúl, donde llevaba interna desde diciembre del año pasado.Kim Young Tae, director del Hospital de la Universidad de Seúl, detalló en rueda de prensa que aunque sufría varias enfermedades, el motivo del fallecimiento fue un derrame cerebral.Nacida en 1928, Son Myung Soon fue la segunda de ocho hermanos. Se graduó en la Escuela Secundaria Masan y em la Facultad de Farmacia de la Universidad Ewha. Contrajo matrimonio con Kim Young Sam en 1951, cuando cursaba el tercer año en dicha universidad.Son acompañó a su esposo durante 65 años de matrimonio, a quien ofreció un incondicional apoyo tanto en su carrera política como en su vida personal.Pese a su limitado como primera dama durante el mandato de su esposo, mantuvo un perfil discreto y fue elogiada por su prudencia.