Aumenta la brecha entre Lee Jae Myung y Won Hee Ryong

Photo : KBS News

A falta de menos de un mes para los comicios generales del 10 abril, KBS realizó un sondeo de opinión sobre ocho los distritos electorales más disputados.En un enfrentamiento virtual entre el líder opositor Lee Jae Myung y el ex ministro de asuntos territoriales Won Hee Ryung, el candidato Lee obtuvo un 48% de ventaja frente al 36% del candidato Won, en el distrito electoral Gyeyang Eul de Incheon.En tanto, el distrito de Mapo en Seúl, también está muy reñido entre el diputado de The Minjoo, Jeong Cheong Rae y el candidato oficialista Ham Un Kyung, aunque Jeon va en cabeza con un 41% de apoyo popular.Y en Seodaemun, el diputado de The Minjoo Kim Young Ho, que busca ser reelegido, se enfrenta al exministro de Exteriores Park Jin, diputado por cuatro legislaturas. En dicha zona el candidato opositor lidera el sondeo con un 46% de apoyo.