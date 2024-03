Reñida disputa entre partidos a un mes de las generales

Photo : KBS News

A medida que se acerca la fecha de las elecciones, los sondeos reflejan cambios en el apoyo popular a cada partido.En primer lugar, preguntaron a los votantes a qué candidato de cada distrito electoral piensan votar en las próximas generales.El principal opositor The Minjoo obtuvo un 32% y el oficialista Poder del Pueblo un 35%, ambos resultados dentro del margen de error.Sin embargo, pese a que faltan menos de 30 días para las elecciones, un 22% de los votantes dijo no haber tomado una decisión.El apoyo a The Minjoo ha disminuido gradualmente, pasando del 34% al 32%, mientras que el oficialista Poder del Pueblo se ha mantenido constante en el 35%.También se preguntó a los encuestados qué partido creen que obtendrá la mayoría de escaños en las próximas elecciones.Un 37% de los votantes dijo esperar que Poder del Pueblo obtenga la mayoría y un 34% apostó por el partido The Minjoo, mientras que un 16% opinó que ningún partido obtendrá mayoría parlamentaria.La encuesta fue realizada por KBS a través de Korea Research, mediante entrevistas telefónicas durante tres días, del 7 al 9 de este mes. Participaron unos 3000 votantes de todo el país. El margen de error es de+/-1,8 puntos porcentuales y el nivel de confianza del 95%.