Partidos elevan competencia de cara a las generales de 2024

Photo : YONHAP News

A medida que se acercan las elecciones generales del 10 de abril, no solo los dos grandes partidos políticos, sino también los nuevos minoritarios han designado candidatos, generando una competencia a tres y cuatro bandas en muchas zonas del país.Según datos del 14 de abril, en 67 de los 254 distritos electorales del país compiten fuertemente tres partidos, pues a los candidatos de Poder del Pueblo y The Minjoo, se suman los de otros partidos minoritarios, mientras que en cinco zonas la pugna es entre cuatro formaciones.Los círculos políticos se centran en los candidatos minoritarios, pues aunque no ganen pueden hacer de bisagra y cambiar el juego en zonas altamente reñidas. No obstante, aunque haya nombres muy competitivos, las nuevas formaciones lo tienen más difícil para lograr algún escaño.