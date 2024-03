Photo : YONHAP News

El Gobierno de Corea del Sur ha expresado que no se puede reconocer a Corea del Norte como estado nuclear, en referencia a una reciente entrevista del presidente ruso Vladimir Putin, quien afirmó que "Corea del Norte cuenta con su propio paraguas nuclear y que Rusia no le ha proporcionado ayuda".Un funcionario del Ministerio de Reunificación Nacional comentó el jueves 14 a los medios que si se permite que Corea del Norte posea armas nucleares, inevitablemente surgirá un "efecto dominó nuclear" en el nordeste de Asia, convirtiendo en insostenible el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).Al ser preguntado sobre la posibilidad de que, en función de los resultados de las presidenciales de Estados Unidos de este año, Corea del Norte sea reconocido como estado nuclear, señaló que "es una mera hipótesis", pero es algo que la comunidad internacional no toleraría.