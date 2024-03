Relatora de DDHH norcoreanos busca llevar a Corea del Norte ante CPI

Photo : KBS WORLD Radio

Elizabeth Salmon, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos norcoreanos, ha destacado la necesidad de mantener los esfuerzos internacionales para condenar los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen norcoreano.Al mismo tiempo, llamó a la ONU y a sus organismos vinculados a centrarse en el problema de los derechos humanos en Corea del Norte, considerando el reciente gesto del Norte al presentar informes ante la ONU para no desconectarse totalmente de la comunidad internacional.En una entrevista con la Agencia de Noticias de Yonhap, Salmon señaló el martes 19 que "la comunidad internacional podría explorar métodos innovadores para llevar los crímenes contra la humanidad de Corea del Norte ante la Corte Penal Internacional".La propuesta de llevar el caso ante la CPI implicaría enjuiciar a los principales responsables de vulnerar los derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad en Corea del Norte, aunque dicho país no sea integrante de la CPI. No obstante, esa opción sería posible si el Consejo de Seguridad de la ONU lo aprueba.